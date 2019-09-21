?В Тернопольской области пьяный водитель врезался в припаркованный грузовик, пострадала его жена и двое детей

Мужчина был лишен водительских прав за вождение в пьяном виде.

В тернопольской области автомобиль ВАЗ-2101 врезался в припаркованный на обочине грузовик. В результате ДТП пострадали двое детей и их мать.

Об этом сообщается на сайте полиции области.

Авария произошла вечером 19 сентября, около 20:45.

На место ДТП выезжала следственно-оперативная группа. В ходе проверки выяснилось, что водитель в течение дня злоупотреблял спиртными напитками. В состоянии алкогольного опьянения он с семьей уехал в гости в соседнее село. Там тоже выпивал. Его жена с двумя детьми решилась сесть в салон, возвращаясь домой. Женщина сидела рядом с водителем, а малолетних девочек держала у себя на коленях, детских кресел в машине не было.

В результате ДТП пострадала женщина и дети - у пятилетней девочки диагностировали открытый перелом бедра, у ее четырехлетней сестры - закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение. У матери - закрытый перелом голени.

По предварительной информации, в крови отца семейства обнаружили 1,89 промилле алкоголя.

Фото: tp.npu.gov.ua

Как позже выяснилось, мужчина регулярно привлекался к административной ответственности за вождение в нетрезвом состоянии. Год назад Шумский районный суд лишил его водительских прав. Однако, это не остановило нарушителя и он продолжал управлять автомобилем без документов.

Фото: tp.npu.gov.ua

Сведения внесены в Единый реестр по ст. 286 часть 2 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения, причинили тяжелое телесное повреждение). Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 382 УК (невыполнение судебного решения). Продолжается следствие.

Напомним, в прошлом году в Украине ввели уголовную ответственность за вождение в нетрезвом виде.