В Тернопольской области пьяный водитель врезался в припаркованный грузовик, пострадала его жена и двое детей

Мужчина был лишен водительских прав за вождение в пьяном виде.

?В Тернопольской области пьяный водитель врезался в припаркованный грузовик, пострадала его жена и двое детей
Фото: tp.npu.gov.ua

В тернопольской области автомобиль ВАЗ-2101 врезался в припаркованный на обочине грузовик. В результате ДТП пострадали двое детей и их мать.

Об этом сообщается на сайте полиции области.

Авария произошла вечером 19 сентября, около 20:45.

На место ДТП выезжала следственно-оперативная группа. В ходе проверки выяснилось, что водитель в течение дня злоупотреблял спиртными напитками. В состоянии алкогольного опьянения он с семьей уехал в гости в соседнее село. Там тоже выпивал. Его жена с двумя детьми решилась сесть в салон, возвращаясь домой. Женщина сидела рядом с водителем, а малолетних девочек держала у себя на коленях, детских кресел в машине не было.

В результате ДТП пострадала женщина и дети - у пятилетней девочки диагностировали открытый перелом бедра, у ее четырехлетней сестры - закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение. У матери - закрытый перелом голени.

По предварительной информации, в крови отца семейства обнаружили 1,89 промилле алкоголя.

Фото: tp.npu.gov.ua

Как позже выяснилось, мужчина регулярно привлекался к административной ответственности за вождение в нетрезвом состоянии. Год назад Шумский районный суд лишил его водительских прав. Однако, это не остановило нарушителя и он продолжал управлять автомобилем без документов.

Фото: tp.npu.gov.ua

Сведения внесены в Единый реестр по ст. 286 часть 2 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения, причинили тяжелое телесное повреждение). Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 382 УК (невыполнение судебного решения). Продолжается следствие.

Напомним, в прошлом году в Украине ввели уголовную ответственность за вождение в нетрезвом виде.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Транспорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Харькове 23-летняя девушка на кабриолете сбила четверых пешеходовВ Харькове 23-летняя девушка на кабриолете сбила четверых пешеходов
У Audi готов к премьере e-tron Sportback.У Audi готов к премьере e-tron Sportback.
Беспилотные автомобили получили защиту от насекомыхБеспилотные автомобили получили защиту от насекомых
В Одесской области подросток получил смертельный удар током, перелезая через грузовой поездВ Одесской области подросток получил смертельный удар током, перелезая через грузовой поезд
Трассу Днепр - Кривой Рог отремонтируют за 400 млн грн, - Юрий ГоликТрассу Днепр - Кривой Рог отремонтируют за 400 млн грн, - Юрий Голик
Блок рекламы


Похожие новости
В Сумской области трое чиновников присвоили более 2 млн грн на ремонте дорогВ Сумской области трое чиновников присвоили более 2 млн грн на ремонте дорог
В Черновцах пьяный водитель врезался в дом и начал стрелятьВ Черновцах пьяный водитель врезался в дом и начал стрелять
В Киеве с четверга ограничат движение грузовиков из-за загрязнения воздухаВ Киеве с четверга ограничат движение грузовиков из-за загрязнения воздуха
В Одесской области подросток получил смертельный удар током, перелезая через грузовой поездВ Одесской области подросток получил смертельный удар током, перелезая через грузовой поезд
Водитель рейсового автобуса спрятал в нем 860 кг контрабандного сыраВодитель рейсового автобуса спрятал в нем 860 кг контрабандного сыра
В Донецкой области сгорело два человека в результате ДТПВ Донецкой области сгорело два человека в результате ДТП
Daimler вывел свои беспилотные грузовики на дороги общего пользованияDaimler вывел свои беспилотные грузовики на дороги общего пользования
Стали известны подробности гибели военного в Черниговской областиСтали известны подробности гибели военного в Черниговской области
Четверо людей погибли, еще четверо пострадали при лобовом столкновении в Запорожской областиЧетверо людей погибли, еще четверо пострадали при лобовом столкновении в Запорожской области
Четверо парней погибли в ДТП в Житомирской областиЧетверо парней погибли в ДТП в Житомирской области
Последние новости
Подгружаем последние новости