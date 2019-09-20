На Борщаговском путепроводе в Киеве, который ремонтируется, рухнул автокран
В результате происшествия никто не пострадал.
На Борщаговском путепровод в Киеве, на котором в конце июня начали ремонт, упал автокран.
Об этом информирует патрульная полиция Киева.
Согласно сообщению, в четверг, 19 сентября, около 17:00 на службу "102" поступило сообщение об опрокидываниии крана.
"На строительстве по адресу улица Семьи Сосниных во время реставрации моста перевернулся кран. По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал", - говорится в сообщении.
Обстоятельства и причины происшествия выясняются. Возможны осложнения дорожного движения, предупреждают в полиции.
Борщаговский путепровод расположен на на пересечении проспектов Комарова и Леся Курбаса с железной дорогой Киев-Волынский - Святошино. Из-за его ремонта было приостановлено движение скоростного трамвая на Борщаговку. Восстановить его обещают до 30 сентября.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Транспорт
20.09.2019 19:09
20.09.2019 19:10