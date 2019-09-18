Движение по мосту Метро в Киеве полностью восстановлено

Движение по мосту Метро в Киеве , который ранее перекрывали из-за угрозы подорвать его, восстановлено.

Метро работает в обычном режиме. Движение транспорта сначала открыли в одном направлении - с левого на правый. Около 21:00 его открыли полностью, сообщает патрульная полиция Киева .

В пресс-службе метрополитена сообщили, что метро работает в обычном режиме.

Сегодня днем мост Метро полностью закрыли из-за угрозы взрыва. 42-летний Алексей Белько, родом из оккупированного Крыма, остановился на мосту и начал кричать, что намерен взорвать его. Позже он открыл "предупредительную стрельбу" в воздух.

Вечером силовики провели операцию и задержали мужчину. При нем нашли карабин "Сайга", взрывчатки не было.