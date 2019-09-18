Мост Метро в Киеве закрыли из-за сообщения о минировании

Остановлено движение метрополитена и автомобилей.

Из-за анонимного звонка о минировании в Киеве закрыли мост Метро.

Движение "красной ветки" метро организовано от станции "Академгородок" до "Арсенальной" и от "Дарницы" до "Лесной". Движение между станциями "Арсенальная" и "Дарница" остановлено, говорится в сообщении КП "Киевский метрополитен".

Патрульная полиция Киева сообщила, что ограничено также движение автомобильного транспорта.

Паблик "Киев Оперативный" утверждает, что на мосту остановился автомобиль, из которого вышел мужчина, который ходит и кричит, что все взорвет.

"Из его сумки торчит приклад, а в руке у него какие-то кнопки", - говорится в сообщении.

Мост Метро - первый метромост через Днепр в Киеве. Вместе с Русановским мостом соединяет правобережную часть Киева с Русановкой, Левобережным массивом, Воскресенкой, Лесным массивом, зоной отдыха - Гидропарком. На правом берегу Днепра мост завершает станция "Днепр" Киевского метрополитена.

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