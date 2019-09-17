Есть новые подробности о Toyota Land Cruiser 300.

Японское издание Best Car разузнало очередную порцию подробностей о внедорожнике, идущем на замену заслуженному Land Cruiser 200, который выпускается 12 лет. Модель с индексом 300 представят только через год, осенью 2020-го. При этом не исключено, что прототип могут показать уже в этом году на Токийском моторшоу.

По предварительной информации, машина станет примерно на 50 миллиметров ниже, сохранив остальные габариты практически неизменными. Опубликованные японцами рендеры очень похожи на те, что уже утекали в СМИ пару месяцев назад. Из этого можно сделать вывод, что облик «трехсотого» на них достаточно близок к реальному.

Есть новые подробности о Toyota Land Cruiser 300.

Руководитель отдела планирования и разработки продуктов австралийского офиса «Тойоты» Бернард Надаль ранее подтвердил, что на следующую генерацию внедорожника Land Cruiser не будут ставить моторы V8. Причина та же, что и у других брендов – необходимость соответствовать жестким экологическим требованиям. Бензиновый атмосферник V8 уступит место более экономичному и современному агрегату 3.5 турбо о шести цилиндрах. С дизелем ясности пока нет, зато в числе модификаций впервые появится гибрид.

Land Cruiser 300 «похудеет» за счет использования новых материалов. Он останется рамной машиной, но будет совершеннее и лучше оснащен. Список опций расширится за счет электронных ассистентов активной безопасности, которых, по современным меркам, у нынешней машины острый недостаток.

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