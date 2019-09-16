Bentley собрала вместе 1 321 автомобиль

Среди машин, собранных компанией, были как современные Bentley, например новейший концепт EXP 100 GT, так и исторические машины, в том числе автомобиль EXP2, старейший Bentley в мире. Все они собрались на ежегодное ралли Bentley Drivers Club, которое этом году проходило на британском конкурсе элегантности Salon Priv (он проводится у Бленхеймского дворца, находящегося в графстве Оксфордшир).

Bentley

Bentley



