Беспилотные автомобили получили защиту от насекомых

Беспилотные автомобили получили защиту от насекомых

Транспорт с автономным управлением ориентируется в пространстве с помощью комплекса камер, лидаров и радаров, которые имеют линзы и сенсоры. Поскольку, в отличие от лобового стекла, они не оснащены собственными дворниками, а поездки на обычные автомойки, во?первых, требовались бы слишком часто, во?вторых, были бы опасны для оборудования, инженерам Ford пришлось разработать особое решение для защиты электроники от пыли, грязи и насекомых.

Первым вариантом стала «воздушная завеса», которая во время движения автомобиля с помощью потоков воздуха отводила насекомых от сенсоров. При этом «воздушная завеса» не гарантировала полной защиты от попадания насекомых на сенсоры, поэтому в Ford подготовили другое решение.

Беспилотные автомобили получили защиту от насекомых

Более эффективной стала конструкция с омывающими насадками, которые распыляют стеклоомыватель. Особые алгоритмы отслеживают степень загрязнения сенсоров, подавая команды на подачу жидкости только туда, где это необходимо. Затем сенсоры просушиваются с помощью сжатого воздуха.

Предложенные инженерами решения уже прошли тесты в лесах на западе Северной Америки. Затем проверять их будут на третьем поколении беспилотников Ford, которые будут тестироваться на улицах Детройта, Питтсбурга, Майами и Вашингтона (округ Колумбия). В компании намерены оценить эффективность технологии во всевозможных погодных и климатических условиях, прежде чем подготовить оптимальный вариант для серийных беспилотных автомобилей.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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