Alfa Romeo 4C против Audi RS3: дрэг-гонка

Alfa Romeo 4C против Audi RS3: дрэг-гонка

Audi RS3, участвовавший в гонке, оснащен 5-цилиндровым двигателем объемом 2,5 литра, способным выдавать примерно 400 лошадиных сил и 480 Нм крутящего момента. Alfa Romeo 4C, принимавший участие в гонке, был модифицирован: он использует 1,75-литровый 4-цилиндровый двигатель, способный выдавать приблизительно 284 л.с. и 379 Нм крутящего момента. При этом Audi RS3 значительно тяжелее: он весит 1 535 килограммов, в то время как Alfa Romeo 4C, участвовавший в гонке, весит 925 кг.

Ролик, посвященный гонке, был опубликован на YouTube-канале 888MF. Машины сравнили в двух заездах по прямой.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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