Кроссовер Genesis: первые фото.

Молодая марка Genesis, премиальный суббренд Hyundai, оперативно вывела на рынок три седана среднего, бизнес и представительского класса. Потом наступило затишье, и актуального в любой стране кроссовера у фирмы так пока и не появилось.

По имеющейся информации, в следующем году Genesis покажет модель GV80. Она будет SUV-одноклассником седана G80, то есть, скорее всего, конкурентом BMW X5. В 2021-м ожидается более компактный Genesis GV70 для борьбы с BMW X3 и его одноклассниками. Предполагается, что у него появятся только полноприводные версии и автоматическая коробка передач.

На этой неделе в сеть попали шпионские снимки «Дженезиса» GV70. Что необычно – сразу вид из салона. Приборную панель скрывает тканевая маскировка, а вот сиденья и дверные карты рассмотреть можно. Особых изысков нет, хотя не факт, что перед нами топовая версия. Кроме того, обычно большинство сюрпризов несет на себе приборная панель, а ее-то как раз и не видно.