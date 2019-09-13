Илон Маск объявил о новом рекорде Tesla Model S

Глава компании Tesla Илон Маск объявил о новом рекорде круга кольцевой гоночной трассы Лагуна Сека для 4-дверных транспортных авто, установленном во время тестирования электромобиля Model S с силовым агрегатом Plaid и экспериментальным вариантом шасси. Автомобиль прошёл трассу за 1:36,555, улучшив прежнее рекордное достижение на 1 с.

После недавнего запуска Porsche Taycan Маск, похоже, стремится продемонстрировать, что выпускаемые Tesla электромобили по-прежнему являются самыми эффективными авто, доступными на текущий момент.

На прошлой неделе он заявил, что Tesla Model S проверят на гоночной трассе Нюрбургринг. Заявление было сделано сразу после того, как Porsche установила на этой трассе новый рекорд скорости для 4-дверных электромобилей.

Маск подтвердил вчера, что Model S тестируется на трассе в Германии, но похоже, что речь о рекорде пока не идёт.



