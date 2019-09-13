Автосалон во Франкфурте 2019: Volkswagen ID.3.

После насыщенной серии из семи ID-концептов, первый из которых появился осенью 2016 года, а последний – весной 2019-го, Volkswagen выкатил первый серийный электромобиль. Им стал хэтчбек ID.3, относящийся к гольф-классу.

Индекс указывает на то, что марка считает его третьей ключевой моделью в своей истории после «Жука» и «Гольфа». Собственно, последний поэтому и «задвинули»: уже готовый хэтч восьмого поколения до Франкфуртского автосалона не допустили. Его покажут позже. Где и когда – неясно.

Это первая модель, построенная на модульной платформе MEB, разработанной специально для электромобилей. На ней можно строить машины самых разных классов. Моторы могут располагаться спереди и сзади, но в базовом варианте – только сзади. Аккумулятор установлен под полом в пределах колесной базы. Такая компоновка становится общей для «зеленых» автомобилей. Гарантия на батарею – восемь лет или 160 000 километров пробега.

Первой в продажу поступит модификация со средними характеристиками: аккумулятором на 58 кВтч и 420 километрами автономности. Цена составит около 40 000 евро. В топе будет батарея на 77 кВтч. С ней запас хода машины достигает 550 километров по новому циклу WLTP. Базовая комплектация с батареей на 45 кВт*ч и автономностью до 330 километров стоимостью в пределах 30 000 евро появится позже.

Электромотор Volkswagen ID.3 выдает 204 л.с. Из дополнительных цифр производитель привел максимальную скорость. Она ограничена на 160 км/ч. Известно, что первые покупатели получат бонус – 2000 кВт*ч электричества, что эквивалентно 34-35 полным «заправкам» или, при идеальном раскладе, почти 14 000 километров пробега.

Интерьер минималистичный, физических клавиш в нем почти нет. Комплектаций на старте продаж предусмотрели три. Базовая – это навигация, цифровое радио, обогревы руля и сидений, колеса на 18 дюймов. В исполнение Plus добавлены камера заднего вида, система бесключевого доступа Kessy Advanced, адаптивный круиз-контроль, «дизайнерские» кресла, матричные светодиодные фары, фоновая подсветка салона, а диски уже на 19 дюймов.

Версия ID.3 Max оснащена проекционным дисплеем с дополненной реальностью, аудиосистемой Beats, сдвижной панорамной крышей, системой удержания в полосе, «двадцатыми» колесами.

Сейчас Volkswagen просит лишь депозит в размере 1000 евро. Окончательно подтвердить желание купить ID.3 потребуется только через год, весной 2020 года. До этого момента предоплату можно забрать без потерь. Ну а передача первых электромобилей клиентам запланирована только на лето 2020-го.

Volkswagen представил, по его выражению, третий ключевой автомобиль в своей истории.