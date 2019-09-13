Автосалон во Франкфурте 2019: Audi AI:Trail.

Этот «луноход» стал четвертым в линейке концептов Audi AI. Предыдущие машины были оригинального дизайна и обладали массой инновационных решений, но дружно меркнут на фоне франкфуртского дебютанта.

Audi AI:Trail стал сгустком оригинальных решений. Начнем с кузова. Он представляет собой прозрачную со всех сторон капсулу: пассажиры могут обозревать окрестности на 360 градусов без малейших помех. Идея в том и заключается, чтобы использовать машину для выездов на природу.

Силовая установка, разумеется, электрическая. Четыре электромотора установлены в непосредственной близости от колес. Суммарная отдача – 435 л.с. Емкость батареи не приводится, но сообщается: на асфальте и легком проселке на одном заряде AI:Trail проедет до 400-500 километров по циклу WLTP. На тяжелом оффроуде автономность падает до 250 километров.

В конструкции использованы сталь, алюминий и углепластик. Масса, однако, немаленькая (спасибо аккумулятору): 1750 килограммов при габаритах, сопоставимых с компактным кроссовером Audi Q2. В длину внушительно выглядящий на фотографиях концепт насчитывает всего 4150 миллиметров. Зато его дорожный просвет составляет огромные 340 миллиметров. Бездорожье «Трейлу» действительно не страшно.

Мест для поклажи масса, и они разделяются по назначению. Для грязных вещей – закрывающийся отсек в заднем бампере, для легких и нужных в пути – полка с ремнями под ветровым стеклом, для тяжелых и массивных – экспедиционный багажник на крыше (дотянуться до него проще с выдвижных подножек). Плюс мелкие сетки в салоне.

Задние сиденья больше напоминают гамаки, нежели кресла. Фар и фонарей в привычном понимании нет. Есть отдельные световые модули, которые могут светить на дорогу, а могут в салон. Предусмотрен мощный съемный фонарь. Встроенные магнит, штатив и видеокамера делают его крайне разносторонним гаджетом.

Ну а на десерт – пять дронов с посадочной площадкой на крыше (через нее идет зарядка). Отлетев в стороны, они подсвечивают пространство мощными LED-фонарями и вдобавок могут передавать видео со своих камер на штатный дисплей в салоне.

Прототип из Ингольштадта стал самым ярким экспонатом выставки.