Аэропорт "Киев" возобновил работу после ремонта

Международный аэропорт " Киев " им. Игоря Сикорского возобновил свою работу, после 10-ти дневного ремонта взлетной полосы. Об этом сообщается на фейсбуке аэропорта.

Фото: Yaroslav Kho

Фото: Yaroslav Kho

Фото: Yaroslav Kho

"Уже в 9.00, 12 сентября, то время когда терминалы оживут и наполнятся пассажирами. Время, когда на взлетную полосу будут садиться самолеты", - сказано в сообщении Жулян.

Пресс-служба аэропорта отметила, что за 10 дней, как и планировалось, на взлетной полосе реализовались все работы.