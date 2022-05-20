В Харькове запускают метро после долгого простоя: названа дата

метро, Харьков, карантин

Во вторник, 24 апреля, Харьковский метрополитен возобновит перевозки пассажиров.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковского городского совета.

По словам мэра города Игоря Терехова, городские власти совместно с руководством метрополитена, военнослужащими и правоохранительными органами сделает все необходимое для безопасности пассажиров.

Игорь Терехов

"Мы больше не можем тянуть - нам следует запускать метрополитен. Моя задача - обеспечить город транспортом и перезапустить экономику. Людям нужно ездить на работу. Это налоги, пенсии, зарплаты и, наконец, строительство новых микрорайонов.

Мы обеспечим вас нормальными условиями проживания, питанием, медикаментами. У вас будет горячая вода, возможность самим приготовить еду. Также мы подготовим укрытие, куда вы сможете спускаться во время воздушной тревоги", - подчеркнул Игорь Терехов.

метро, Харьков, коммунальщики


Алексей Ионов, politeka.net

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