В Киеве жители Троещины блокировали движение городской электрички

На маршрут вышли четыре состава, вместо восьми.

В Киеве пассажиры городской электрички перекрыли железнодорожные пути в районе станции "Троещина-2".

Об этом сообщают пользователи в соцсетях.

Отмечается, что основные претензии граждан заключались в том, что электричка ездит не по расписанию, а часть рейсов вовсе отменены.

В частности, сообщается, что по техническим причинам на маршрут вышли четыре состава, вместо восьми.

На видео присутствует ненормативная лексика.

Напомним, ранее киевляне блокировали движение городской электрички из-за часового опоздания.