2019-09-12
В Киеве жители Троещины блокировали движение городской электрички
На маршрут вышли четыре состава, вместо восьми.
Фото: facebook.com/groups/VosRa
В Киеве пассажиры городской электрички перекрыли железнодорожные пути в районе станции "Троещина-2".
Об этом сообщают пользователи в соцсетях.
Отмечается, что основные претензии граждан заключались в том, что электричка ездит не по расписанию, а часть рейсов вовсе отменены.
В частности, сообщается, что по техническим причинам на маршрут вышли четыре состава, вместо восьми.
На видео присутствует ненормативная лексика.
Напомним, ранее киевляне блокировали движение городской электрички из-за часового опоздания.
"Укрзализныця" готова за 500 млн гривен забрать городскую электричку Киева на свой баланс.
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