Автосалон во Франкфурте 2019: Audi RS6 Avant.

«Кольца» давно верны традиции делать очень быстрые универсалы, хотя спрос на них весьма ограниченный. Audi RS6 Avant стал первым в серии из шести заряженных автомобилей из Ингольштадта, которые запланированы к показу на этот год.

Автосалон во Франкфурте 2019: Audi RS6 Avant.

В последнем поколении обычные седан и универсал А6 одарили расширенными «мускулистыми» крыльями. Поэтому прежде выделявшийся ими RS6 лишился одной из своих уникальных черт. Между тем, со стандартным «сараем» общие тут только крыша, передние двери и створка багажника. Даже фары другие – от А7 Sportback! А пресловутые крылья еще на 40 миллиметров шире, чем у «гражданских» версий модели.

Автосалон во Франкфурте 2019: Audi RS6 Avant.

Под капотом предсказуемо оказалась «восьмерка» объемом четыре литра с двумя турбинами. С нее сняли 600 л.с. и 800 Нм. Для сравнения: у предшественника было 560 сил и 700 Нм в «базе» и 605 сил и 750 Нм в исполнении Performance. Так что, по всей вероятности, нас ждет еще одна модификация Audi RS6 – сил на 650.

Автосалон во Франкфурте 2019: Audi RS6 Avant.

К ДВС добавили «мягкий» гибридный довесок с 48-вольтовой электросетью. Он не дает машине возможности ездить чисто на электричестве, работая лишь на незначительную экономию топлива в некоторых условиях. Коробка – 8-ступенчатый автомат. Постоянный полный привод по умолчанию отправляет 60% тяги назад, но при пробуксовках может перекидывать до 70% вперед и до 85% назад.

Автосалон во Франкфурте 2019: Audi RS6 Avant.

По умолчанию максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч. За доплату электронный «ошейник» отодвинут на 280 или 305 км/ч. Новый RS6 Avant оказался шустрее предыдущей генерации в разгоне до сотни: 3,6 секунды против 3,9 у обычной модификации и 3,7 у Performance-версии. До 200 км/ч пятидверка выстреливает за 12 секунд. Для эффективного старта внедрен лонч контроль.

Автосалон во Франкфурте 2019: Audi RS6 Avant.

Пневмоподвеска со спортивными настройками по умолчанию обеспечивает клиренс на 20 миллиметров ниже, чем у стандартного «Аванта». После 120 км/ч кузов еще на 10 миллиметров прижимается к земле. Для грунтовки просвет можно увеличить на 20 миллиметров относительно среднего положения. В качестве опции предложена пружинная подвеска с адаптивными амортизаторами.

Автосалон во Франкфурте 2019: Audi RS6 Avant.

В системе выбора ездовых режимов есть пресеты RS 1 и RS 2. Активировав их, водитель получит не только иные настройки управляющей электроники, но и увидит специфические приборы: давление в шинах, крутящий момент, мощность, температуру моторного масла, давление наддува, время круга, ускорения.

Автосалон во Франкфурте 2019: Audi RS6 Avant.

Европейцы смогут заказать Audi RS6 Avant нового поколения будущей осенью. Мы и американцы – в первой половине 2020 года. В США, кстати, модель стала доступна впервые в своей истории.

Автосалон во Франкфурте 2019: Audi RS6 Avant

Это первая ласточка из шести RS-моделей, запланированных на этот год.


CarClub
Кирилл Малышев. Фото компании Audi.

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