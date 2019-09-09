"Британские авиалинии" отменили 1500 рейсов из-за забастовки пилотов

Пилоты требуют повышения зарплат.

Фото: nyugeoconference.wordpress.com

Авиакомпания British Airways отменила 1500 рейсов в связи с забастовками пилотов из-за оплаты труда. Сегодня, 9 сентября, пилоты начали 48-часовую забастовку, пишет Reuters.

Британская ассоциация пилотов авиакомпаний предупредила руководство British Airways о забастовке в прошлом месяце. Ассоциация требует, чтобы авиакомпания делилась больше й частью своей прибыли с пилотами. В компании считают, что выплаты пилотам уже являются справедливыми, а забастока ничем не оправдана.

Во время забастовок British Airways должна предложить пассажирам альтернативные варианты проезда или новый рейс позже, или же выплатить компенсацию за отмененные рейсы.

Ранее пилоты отказались от предложенного British Airways в июле увеличение окладов на 11,5% в течение трех лет. В компании отметили, что после повышения зарплат на 11,5% годовой заработок некоторых капитанов воздушных судов будет превышать 200 000 фунтов (220 000 евро).

Пилоты говорят, что мирились с медленным ростом зарплат и шли на жертвы, когда компания в последние несколько лет переживала тяжелые времена. Но теперь, как утверждает профсоюз, финансовое положение British Airways улучшилось и пилоты вправе рассчитывать на получение части этой прибыли.

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