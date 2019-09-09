Четверо людей погибли, еще четверо пострадали при лобовом столкновении в Запорожской области

В больницу попали двое детей и две женщины.

Четверо людей погибли, еще четверо пострадали при лобовом столкновении в Запорожской области
Фото: https://zp.npu.gov.ua

В Запорожской области в результате ДТП погибли четыре человека, еще четверо с травмами попали в больницу. Об этом сообщили в Нацполиции области.

Авария произошла около часа ночи в воскресенье, 8 сентября, на 403 км дороги Харьков-Симферополь.

"Водитель автомобиля «Fiat Doblo» выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ-2104», который двигался во встречном направлении", - говорится в сообщении.

В результате аварии водитель автомобиля «ВАЗ», житель Мелитопольского района 1983 года рождения, и его две пассажирки, жительница Мелитопольского района, 1953 года рождения, и гражданка Турции 1963 года, скончались на месте происшествия.

Водитель автомобиля «Фиат», военнослужащий 1984 года рождения, был доставлен в больницу, где от полученных травм скончался.

Четыре пассажира автомобиля «ВАЗ» - двое малолетних детей, жители Мелитопольского района 2010 и 2011 годов рождения, и двое граждан Турции, женщины 1972 и 1982 рождения, госпитализированы в больницу.

По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч.3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, вчера четверо парней погибли в ДТП в Житомирской области.

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