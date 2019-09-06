В Киеве возле ВДНХ выложили пешеходный переход LED-брусчаткой

Работу первого светодиодного пешеходного перехода можно увидеть на перекрестке улицы Васильковской с проспектом Глушкова.

В Киеве возле ВДНХ выложили пешеходный переход LED-брусчаткой
Пешеходный переход с LED-брусчаткой
Фото: facebook.com/kyivtrafficmanagement

В Голосеевском районе Киева возле ВДНХ реализовали пилотный проект по обустройству регулируемого пешеходного перехода дополнительной световой индикацией "Smart Crosswalk".

Об этом сообщает КП "Центр организации дорожного движения" в фейсбуке.

"Вы можете увидеть работу первого в Киеве светодиодного пешеходного перехода в темное время суток на перекрестке улицы Васильковской с проспектом Академика Глушкова", - говорится в сообщении.

Переход выложен LED-брусчаткой, которая при толщине 60 мм выдерживает весовые нагрузки в 2,5 тонны (ее прочность соответствует высокопрочному бетону), устойчива к износу, воздействию воды, влаги, льда, химических соединений и солей, легко очищается от загрязнений. Также LED-брусчатка устойчива к солнечному излучению, ее рабочая температура от -40?C до +60?C.

Фото: facebook.com/kyivtrafficmanagement

Проект реализован без привлечения бюджетных средств. Инициаторами выступили ООО "Энерго Тренд" (ТМ "Ивелси" - разработчик технологии "LED-мостовой") и ОО "Фонд развития городов".

Напомним, "Укравтодор" в ближайшее время установит на дороге М-06 возле Киева два первых комплекса автоматического взвешивания в движении (Weight-in-Motion).

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