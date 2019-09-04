?Осужденную за ДТП с шестью погибшими Зайцеву этапировали в Покровский исправительный центр для женщин

Дронов будет отбывать наказание в Крюковский исправительной колонии №29 на Полтавщине.

Осужденная на 10 лет тюрьмы за смертельное ДТП в Харькове Елена Зайцева будет отбывать наказание исправительном центре на территории города Покров (ранее Орджоникидзе) Днепропетровской области.

Об этом сообщил изданию "МедиаПорт" пресс-секретарь Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения наказаний Дарья Мартынова.

По ее словам, Зайцеву этапировали в "Покровский исправительный центр" №79 в понедельник, 2 сентября.

Отмечается, что это - женский исправительный центр открытого типа с облегченными условиями содержания для женщин, впервые осужденных к лишению свободы за преступления, совершенные по неосторожности или за умышленные преступления небольшой и средней тяжести.

Фото: facebook.com/Державна-установа-Покровський-виправний-центр-79

Фото: МедиаПорт

Второй осужденный по этому ДТП - Геннадий Дронов - будет отбывать наказание в Крюковский исправительной колонии №29 в Полтавской области .

Напомним, 18 октября 2017 года в центре Харькова авто Lexus под управлением 20-летней студентки Елены Зайцевой врезалось в автомобиль Volkswagen Tuareg под управлением предпринимателя Геннадия Дронова, который выезжал из переулка, в результате Lexus отбросило на пешеходов. На месте погибли 5 человек, еще одна женщина скончалась в больнице. Шесть человек были тяжело травмированы.

26 февраля 2019 года суд приговорил Зайцеву и Дронова к 10 годам тюрьмы. Их также обязали выплатить 8 млн компенсации семьям жертв ДТП.