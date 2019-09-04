2019-09-04
Столичный Печерск парализовали пробки из-за ДТП с 4 автомобилями на мосту Патона
Накануне на съезде с моста на правом берегу столкнулись мотоцикл и два автомобиля.
Вечером 3 сентября в Киеве на мосту Патона в сторону левого берега произошло ДТП с участием 4-х автомобилей.
В результате происшествия образовалась пробка.
Об этом сообщает Киев Оперативный в фейсбуке.
О пострадавших в результате ДТП не сообщается.
Как сообщалось, накануне на съезде с моста на правом берегу столкнулись мотоцикл и два автомобиля. Из-за ДТП движение по мосту Патона было осложнено.
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