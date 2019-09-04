Столичный Печерск парализовали пробки из-за ДТП с 4 автомобилями на мосту Патона

Накануне на съезде с моста на правом берегу столкнулись мотоцикл и два автомобиля.

Вечером 3 сентября в Киеве на мосту Патона в сторону левого берега произошло ДТП с участием 4-х автомобилей.

В результате происшествия образовалась пробка.

Об этом сообщает Киев Оперативный в фейсбуке.

О пострадавших в результате ДТП не сообщается.

Как сообщалось, накануне на съезде с моста на правом берегу столкнулись мотоцикл и два автомобиля. Из-за ДТП движение по мосту Патона было осложнено.