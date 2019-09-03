Nissan Patrol снова засветился на неофициальных фото.
Здоровенный Nissan Patrol выпускается с 2010 года, и пять лет назад у него был первый рестайлинг. Скоро будет и второй: обновленную машину без камуфляжа не в первый раз замечают в ОАЭ. На сей раз в объектив попал и интерьер.
По фото передней части кузова можно подумать, что перед нами абсолютно новая машина. Оформление кормы внедорожнику поменяли в гораздо меньшей степени, а профиль вообще остался тем же самым. Так что – именно рестайлинг, а не следующее поколение. Не претерпят изменений и двигатели. На Ближнем Востоке это бензиновые атмосферники 4.0 V6 и 5.6 V8 отдачей 275 и 400 л.с. соответственно.
На приборной панели теперь два больших сенсорных дисплея. Внедорожнику заменили руль и улучшили материалы отделки. Модной ныне цифровой приборки, судя по всему, не появилось: на снимке виден обычный циферблат.
Официальный дебют посвежевшего «Патрола» намечен на эту осень. Сначала представят версию для ОАЭ, затем – для США и Австралии.
Вспомним другие новости из этого раздела?
03.09.2019 10:35