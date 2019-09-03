Электромобиль Porsche устроил дрэг-гонку на авианосце «Хорнет»

Электромобиль Porsche устроил дрэг-гонку на авианосце «Хорнет»

В 1943 году на воду был спущен авианосец USS Hornet (CV-12), который использовался Военно-морскими силами США до 1970 года и позднее был превращён в плавучий музей. А в 2019 году некогда боевой корабль стал гоночной трассой для электромобиля Porsche.

Предсерийный прототип модели Taycan, который ранее стал быстрейшим 4-дверным электромобилем «Нордшляйфе», продемонстрировал свою разгонную и тормозную динамику под управлением американской пилотессы Ши Холбрук.

Для разгона с места до 150 км/ч (90 миль в час) потребовалось всего 129 метров (при общей длине полётной палубы 263 метра), а затем электромобиль затормозил до полной остановки в 30 метрах от конца палубы. Весь заезд занял 10,17 секунды.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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