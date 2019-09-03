Зеленский поручил до 2020 года подготовить план реструктуризации "Укрзализныци"
Ответственными за это будут премьер и министр инфраструктуры.
Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров до конца 2019 года подготовить план реструктуризации АО "Укрзализныця". Об этом он заявил в ходе встрече с членами Кабинета министров, руководством Верховной Рады и представителями правоохранительных органов, передает "Интерфакс-Украина".
"Подготовить план реструктуризации "Укрзализныци" в том числе с целью либерализации рынка локомотивной тяги и повышения прозрачности и эффективности деятельности "Укрзализныци", - заявил президент.
Ответственными за подготовку плана президент назначил премьер-министра Украины Алексея Гончарука и министра инфраструктуры Владислава Криклия.
Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук выступил за разделение "Укрзализныци". По его мнению, это должно быть согласно модели, которая предусматривает разделение на операторов трех различных частей.
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