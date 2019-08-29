Киевский метрополитен сообщил о сбое в системе продажи электронного билета Kyiv Smart Card на станциях метро. Оператору системы КП «ГИОЦ» уже сообщили об этой проблеме, пишут AIN.UA



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[url=http://novostey.com/auto/news883848.html]В системе продажи Kyiv Smart Card сбой. В метро опять продают жетоны и проездные - Транспорт на Новостей.COM[/url]

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<a href=http://novostey.com/auto/news883848.html>В системе продажи Kyiv Smart Card сбой. В метро опять продают жетоны и проездные - Транспорт на Новостей.COM</a>

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