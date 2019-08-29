В системе продажи Kyiv Smart Card сбой. В метро опять продают жетоны и проездные

Киевский метрополитен сообщил о сбое в системе продажи электронного билета Kyiv Smart Card на станциях метро. Оператору системы КП «ГИОЦ» уже сообщили об этой проблеме, пишут AIN.UA

  • В пресс-службе компании редакции AIN.UA сообщили, что сбой влияет только на пополнение Kyiv Smart Card — ранее купленные поездки можно использовать в турникетах.
  • Пассажирам метро предлагают покупать и пополнять в кассах карты метро или использовать жетоны. Дополнительную информацию пассажирам предлагают уточнять по телефонам 044 366 55 55 и 15-51 .
  • Еще в конце июля этого года весь городской транспорт Киева подключили к системе Kyiv Smart Card. Это — единый электронный билет, который работает в метро, фуникулере, трамваях, автобусах и т.д.

Ольга Карпенко, AIN

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