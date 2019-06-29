В Кабмине анонсировали запуск парома в Италию
Бари - приморский город в Южной Италии возле Неаполя.
Кабинет министров анонсировал запуск парома из Черноморска в итальянский город Бари.
Об этом говорится на странице правительства в фейсбуке.
Вопрос запуска парома обсуждался во время рабочего визита делегации украинского правительства в Италию.
Бари - это приморский город в Южной Италии, один из самых крупных городов региона рядом с Неаполем, большой туристический и экономический центр и самый большой пассажирский морской порт Адриатического моря.
Черноморск - один из крупнейших портов Украины, грузооборот которого в 2018 году составлял 21,5 млн тонн.
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29.06.2019 17:32