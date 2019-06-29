BMW Vision M Next показал будущее баварских спорткаров.

С дизайном баварских машин происходят серьезные изменения. «Ноздри» вымахали до несуразных размеров, фары постепенно утрачивают привычную четырехглазость, фирменный «изгиб Хофмайстера» переосмыслили так, что он фактически исчез. И даже комбинация приборов в цифровом облике стала выглядеть странно.

Масла в огонь подлил концепт BMW Vision M Next. Название можно расшифровать как видение будущих спорткаров марки. Кстати, недавно глава М-подразделения Маркус Флаш заявил, что суперкары компании больше не нужны – хватит заряженных версий обычных моделей (настолько они круты).

Фары и фонари прототипа не имеют ничего общего с классическими для BMW. Не только по виду, но и по содержанию тоже: на машине дебютировала технология Lazer Wire, создающая световой поток за счет оптического волокна с покрытием из люминофора. Светящиеся значки BMW по углам кормы – отсылка к BMW Turbo 1972 года.

Привод у купе будущего гибридный. Турбированная «четверка» вращает задние колеса, есть еще пара электромоторов на передней и задней осях. Суммарная отдача – 600 л.с. Нажатием клавиши Boost+ мощность можно кратковременно увеличить, причем умный автомобиль сам подскажет, когда это оптимальнее сделать.

Разгон до сотни занимает ровно три секунды, предел по скорости – 300 км/ч. BMW Vision M Next умеет ездить только на электричестве. Для гибрида запас хода заявлен очень приличный, 100 километров. Интересный факт: в зависимости от текущей скорости меняется форма подачи информации водителю.

Интерьер баварцы охарактеризовали как «жидкую скульптуру». Ярче всего эту концепцию объясняют кресла. Они не регулируются, но – в теории – должны принимать форму тела севшего в них человека. Перед водителем красуются три уровня дисплеев: компактный – на руле, изогнутый чуть выше и проекционный с дополненной реальностью прямо перед глазами.

Цветовое оформление в матовым серебристым и неоново-оранжевым колерами призывает по отдельности оценить переднюю и заднюю части спорткара. Кстати, присмотревшись, в заднем боковом воздухозаборнике можно увидеть «изгиб Хофмайстера».

Машина оснащена бензоэлектрической силовой установкой в 600 л.с.