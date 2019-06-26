От путепровода возле метро "Осокорки" в Киеве отвалились куски бетона
Повреждена проезжавшая внизу машина.
От путепровода возле станции метро "Осокорки" в Киеве отвалились куски бетона. Они упали на проезжавший внизу автомобиль Renault Duster, сообщает издание "Информатор".
По предварительной информации, Renault двигался в сторону Южного моста, когда под путепроводом около станции метро "Осокорки" на машину упала часть обшивки моста. В результате у Duster оказался поврежден капот и передний бампер.
Водитель не пострадал.
Напомним, летом 2018 года мэр Виталий Кличко рассказал, что в Киеве 75 мостов находятся в аварийном состоянии, еще три - в предаварийном.
В настоящее время полностью разобрали Шулявский путепровод, с 22 июня закрыт на ремонт Борщаговский путепровод, не первый месяц продолжается ремонт моста Метро через Русановский пролив.
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