От путепровода возле метро "Осокорки" в Киеве отвалились куски бетона

От путепровода возле станции метро "Осокорки" в Киеве отвалились куски бетона. Они упали на проезжавший внизу автомобиль Renault Duster, сообщает издание "Информатор".

По предварительной информации, Renault двигался в сторону Южного моста, когда под путепроводом около станции метро "Осокорки" на машину упала часть обшивки моста. В результате у Duster оказался поврежден капот и передний бампер.

Водитель не пострадал.

Напомним, летом 2018 года мэр Виталий Кличко рассказал, что в Киеве 75 мостов находятся в аварийном состоянии, еще три - в предаварийном.

В настоящее время полностью разобрали Шулявский путепровод, с 22 июня закрыт на ремонт Борщаговский путепровод, не первый месяц продолжается ремонт моста Метро через Русановский пролив.