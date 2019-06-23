Более 400 пилотов подали иск против Boeing из-за ошибок в программе 737 MAX

Пилоты считают, что компания скрывала информацию о недостатках программного обеспечения, что привело к двум авиакатастрофам.

Более 400 пилотов подали иск против Boeing из-за ошибок в программе 737 MAX
Более 400 пилотов подали иск против Boeing из-за ошибок в программе 737 MAX
Фото: handerella.com

Более 400 пилотов подали групповой иск против Boeing, поскольку считают, что компания скрывала информацию о недостатках программного обеспечения самолетов MAX, что привело к двум авиакатастрофам. Об этом пишет австралийское издание ABC со ссылкой на судебные документы.

Суть претензии заключается в том, что пилоты учились летать на 737 MAX, а поскольку полеты этой модели самолета в настоящее время приостановлены, они понесли убытки, а также испытали психологический дискомфорт из-за отсутствия работы.

Инициатор группового иска Пилот X пожелал остаться анонимным из-за "страха расправы со стороны Boeing и дискриминации его клиентами".

По его версии, Boeing "участвовал в беспрецедентном сокрытии известных конструктивных недостатков MAX, что, как и ожидалось, привело к крушению двух самолетов MAX и последующей приостановке полетов всех самолетов MAX по всему миру".

Подавшие иск пилоты, в частности, возмущены решением Boeing установить автоматизированное программное обеспечение - MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System). По мнению Пилота Х, она придала самолету "опасные аэродинамические недостатки при управлении".

Групповой иск будет рассмотрен в суде Чикаго. Слушания назначены на 21 октября 2019 года.

Напомним, полеты Boeing 737 MАX запретили во всем мире после двух авиакатастроф. В марте 2019 года в крушении самолета этой модели авиакомпании Ethiopian Airlines погибли 157 человек, в октябре 2018 года на самолете индонезийской Lion Air разбились 189 человек.

В Boeing катастрофы объяснили проблемами с программным обеспечением системы МCAS, которая регулирует слишком острый угол атаки (подъема носа самолета) в полете. В середине мая компания заявила, что полностью обновила ПО и подписала контракт на 200 новых самолетов серии МАХ.


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