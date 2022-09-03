Загрожують життю пішоходів: у Києві подали петицію про заборону прокату самокатів

В українській столиці запропонували заборонити прокат самокатів, оскільки вони загрожують життю та здоров'ю пішоходів, інформує Апостроф .

Відповідна петиція з'явилася 2 вересня 2022 року на сайті Київської міської державної адміністрації.

Автор звернення – Мирослав Довгошей. За його словами, зараз стало небезпечно пересуватися Києвом.

"Пішохід більше не вважає себе захищеним на тротуарах та пішохідних зонах. Тільки нещодавно стало відомо про смертельний випадок внаслідок наїзду на пішохода "керманичем" самокату. Оскільки рух самокатами не врегульований на достатньому законодавчому рівні та через безпеку пересування містом заборонити прокат самокатів у місті Київ", - написав автор.

У своєму зверненні він згадав про ДТП за участю самокату у Святошинському районі. Аварія сталася на вулиці Великій Окружній. За інформацією правоохоронців, користувач електросамокату, під час випередження, не дотримувався безпечного інтервалу і зіткнувся з чоловіком на ровері. Внаслідок цього 74-річного водія велосипеда з травмами госпіталізували до медичного закладу.

Петиція за такий короткий час набрала вже 752 голоси з 6000 необхідних. Мешканці столиці мають 58 днів для того, щоб підписатися під зверненням.