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В Полтавской области сгорел самолет Ан-2, есть травмированные Самолет совершил аварийную посадку. Фото: dsns.gov.ua В Полтавской области после аварийной посадки загорелся самолет Ан-2. Двое членов экипажа получили травмы. Об этом информирует ГосЧС. Инцидент произошел около 10 утра в воскресенье, 23 июня вблизи села Мельницы. "Во время обработки полей совершил аварийную посадку самолет Ан-2 с последующим возгоранием", - говорится в сообщении. Через час спасатели ликвидировали возгорание. В результате инцидента получили незначительные травмы двое членов экипажа, их госпитализировали. Напомним, ранее во время авиашоу в Польше самолет упал в реку. 60-летний пилот погиб.

LB.ua

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