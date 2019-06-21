Peugeot показала электрический кроссовер e-2008. Запас хода — 310 км, цена выше 30 000 евро

Французская компания Peugeot представила модель Peugeot 2008, пишет ITC. Кроссовер выйдет в трех версиях: с бензиновым, дизельными и электрическим двигателем, пишут AIN.UA .

Электрокар e-2008 получил батарею на 50 кВт*ч с запасом хода до 310 км (по циклу WLTP). На аккумулятор дают гарантию на 8 лет или 160 000 км пробега. От адаптера на 7,4 кВ машина будет заряжаться восемь часов, чарджер на 100 кВ может зарядить батарею на 80% за 30 минут.

У автомобиля два варианта поведения: в D-режиме электрокар едет как привычное авто с двигателем внутреннего сгорания, а в B-режиме разгон и торможение полностью вынесены на педаль газа. Это помогает экономить заряд и эффективнее пользоваться рекуперацией энергии.

Габариты Peugeot 2008: длинна 4,3 метра, колесная база на 2,65 метра. Объем багажника составляет 430 литров. Кроссовер построен на одной платформе с хетчбеком Peugeot 208. Его показали в феврале 2019 года автомобиль тоже доступен в электрической версии (e-208).

Цена Peugeot e-2008 еще неизвестна, машина выйдет в продажу до конца 2019 года. Зато уже оглашены цены на Peugeot e-208. В Германии машина стартует от 30 450 евро за базовую конфигурацию. Как пишет профильное издание Electreck, у нового кроссовера будет аналогичный ценник.