Раскрыт интерьер BMW 8-Series Gran Coupe.

В рамках возрожденной восьмой серии BMW продаются классические купе и кабриолет. Недавно они обзавелись заряженным исполнением М8 на агрегатах седана М5 с мотором в 600 сил. Завершит формирование линейки четырехдверка Gran Coupe.

Раскрыт интерьер BMW 8-Series Gran Coupe.

Ее рассекретят в ближайшие дни в рамках специального мероприятия в Мюнхене. Однако ранее британский портал autoexpress.co.uk успел опубликовать несколько фирменных снимков внешности Gran Coupe до официальной премьеры, а сайт germancaforum.com дополнил их изображениями интерьера.

Раскрыт интерьер BMW 8-Series Gran Coupe.

Растянутая колесная база обеспечивает хороший запас пространства задним пассажирам. Не исключено, что машина будет рассчитана исключительно на четверых – как на фото: с центральной консолью вдоль всего салона и раздельными креслами сзади. Исполнение со сплошным задним диваном может и не появиться. Безрамочные двери – закон жанра.

Раскрыт интерьер BMW 8-Series Gran Coupe.

В техническом плане «восьмерка» Gran Coupe окажется неотличима от двухдверных машин 8-Series. Двигатели – дизель в 320 сил, бензиновые агрегаты отдачей 530 и 600 «лошадей», ко всем прилагается 8-ступенчатый автомат и полный привод. Последний на BMW M8 предусматривает возможность полного отключения тяги на передние колеса. Напомним, что прототип «эмки» Gran Coupe показали на прошлогоднем Женевском автосалоне.


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