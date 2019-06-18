В Николаевской области 50 человек в знак протеста перекрыли трассу "Днепр – Николаев"

Главное требование активистов – проведение ремонта автодороги.

В Николаевской области 50 человек в знак протеста перекрыли трассу "Днепр – Николаев"
Фото: Facebook/ Укравтодор

Трассу Н-11 "Днепр – Кривой Рог – Николаев" возле села Марьяновка в Николаевской области в знак протеста перекрыли около 50 человек. Об этом сообщается на сайте Нацполиции Николаевской области.

Отмечается, что активисты пересекают дорогу по пешеходному переходу, их главное требование – ремонт автодороги. Полицейские, в свою очередь, обеспечивают охрану общественного порядка на месте происшествия.

Агентство "Украинские новости" отмечает, что в акции принимают участие представители политической партии "Национальный корпус".

На автодороге образовалась многокилометровая пробка.

Напомним, в конце мая 2019 года аграрии Черкасской области в знак протеста на сутки перекрывали трассу государственного значения М-05 "Киев-Одесса".

Сельхозпроизводители протестовали против руководительницы ГУ Госгеокадастра в Черкасской области Ольги Залоги, которую обвиняли в коррупционных схемах и незаконной продаже земли.


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