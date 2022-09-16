В Одесі помітили пересічне авто з одним із "найкрутіших" номерних знаків України: фото

В Одесі помітили автомобіль з одним з найунікальніших номерів в Україні. Звичайний Volkswagen Passat має державний знак ОО 0001 ОО, інформує Апостроф.

Про це повідомляє видання Тopgir.

Примітно, що в часи президенства Леоніда Кучми та Віктора Ющенка у перехідний період були номерні знаки ВР (Верховна Рада), КМ (Кабінет Міністрів), ІІ та НН (неіснуючий 28 регіон), а також та ОО. Тому, дивно зустріти подібне зараз.

Паблік vehicles.exclusive підхопив цю новину. Там серед автомобілістів почалося активне обговорення цих знаків. Однак, залишається не відомим, що це знак та до якої області належить. Хоч авто було помічене в Одесі, його власник прописаний у Тульчині Вінницької області. Припускають, що це може бути іменний номер. Якщо це так, то вартість даного номерного знака - захмарна.

Видання зауважує, що шість років ці номери були закріплені за Mercedes.

Вісім років тому на Range Rover.

Дев'ять років тому на Audi.

Тож, залишається загадкою, що це за номер та його "перевішує" на звичайні автомобілі.


Ксенія Срібнянська, Апостроф





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