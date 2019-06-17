В сети оказались снимки BMW 8-Series Gran Coupe.

В рамках возрожденной восьмой серии BMW продаются классические купе и кабриолет. Недавно они обзавелись заряженным исполнением М8 на агрегатах седана М5 с мотором в 600 сил. Завершит формирование линейки четырехдверка Gran Coupe.

В сети оказались снимки BMW 8-Series Gran Coupe.

Ее рассекретят в конце месяца в рамках специального мероприятия в Мюнхене. Однако британский портал autoexpress.co.uk успел опубликовать несколько фирменных снимков Gran Coupe до официальной премьеры. Растянутая колесная база обеспечивает хороший запас пространства задним пассажирам. Не исключено, что машина будет рассчитана исключительно на четверых. Безрамочные двери – закон жанра.

В сети оказались снимки BMW 8-Series Gran Coupe.

В техническом плане «восьмерка» Gran Coupe окажется неотличима от двухдверных машин 8-Series. Двигатели – дизель в 320 сил, бензиновые агрегаты отдачей 530 и 600 «лошадей», ко всем прилагается 8-ступенчатый автомат и полный привод. Последний на BMW M8 предусматривает возможность полного отключения тяги на передние колеса. Напомним, что прототип «эмки» Gran Coupe показали на прошлогоднем Женевском автосалоне.


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