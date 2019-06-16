Hyundai возьмёт на вооружение искусственный интеллект ради повышения безопасности

Hyundai возьмёт на вооружение искусственный интеллект ради повышения безопасности

Компания Hyundai Motor объявила о сотрудничестве с израильским стартапом MDGo с целью разработки систем автомобильной безопасности следующего поколения.

Фирма MDGo специализируется на системах искусственного интеллекта (ИИ) для здравоохранения. В рамках партнёрства MDGo поможет Hyundai создать ряд служб «подключённого автомобиля», которые позволят наладить более тесное взаимодействие между автомобильной отраслью и здравоохранением.

Речь, в частности, идёт о разработке платформы на базе искусственного интеллекта, которая сможет предсказывать тяжесть травм водителя и пассажиров при аварии, позволяя заранее оценить объём необходимой медицинской помощи.

В системе анализа травм MDGo используется сложный ИИ-алгоритм, который учитывает различные параметры столкновения и их влияние на пассажиров. Благодаря различным автомобильным датчикам и технологии MDGo Hyundai Motor сможет отправлять спасателям исчерпывающие данные о вероятной тяжести повреждений и активации автомобильных систем безопасности.

Hyundai возьмёт на вооружение искусственный интеллект ради повышения безопасности

«ИИ-технология MDGo анализирует эти аварии и собирает многочисленные данные, просчитывая различные сценарии того, что могло случиться с пассажирами и автомобилем. В течение семи секунд после столкновения в аварийно-спасательные службы направляется подробный отчёт о возможных повреждениях, написанный языком точных медицинских формулировок», — отмечает Hyundai.

Таким образом, службы спасения смогут заранее подготовиться к оказанию необходимой медицинской помощи. Это поможет сэкономить время и спасти человеческие жизни.

Важно отметить, что ИИ-система постоянно обучается и совершенствует свой анализ различных аварийных ситуаций. Иными словами, по мере накопления данных прогнозы, выдаваемые системой, будут становиться всё более точными.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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