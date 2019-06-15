Во время авиашоу в Польше самолет упал в реку

60-летний пилот погиб.

В польском городе Плоцке во время авиашоу в Вислу упал самолет. Об этом сообщает RMF 24.

Самолет Як-52 упал во время пролета над Вислой недалеко от левого берега. В результате катастрофы погиб пилот - 60-летний гражданин Германии.

"Самолет летел, сделал несколько трюков и упал в воду. Более подробно я не могу описать, потому что все случилось очень быстро", - цитирует издание очевидца происшествия.

Водолазы и спасатели быстро обнаружили самолет под водой. Они были вынуждены перевернуть его, поскольку он упал колесами вверх.

После катастрофы авиашоу приостановили.

Напомним, в феврале в Австрии во время авиашоу самолет упал в озеро. Тогда пилота удалось спасти.


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