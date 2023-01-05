Як перекупники обманюють покупців вживаних автомобілів

В Україні щороку на вторинному ринку продають сотні тисяч автомобілів. Іноді покупці авто тільки через деякий час розуміють, що стали жертвою хитрих продавців або відвертих шахраїв. Сьогодні ми розповімо, як довірливих покупців дурять перекупники.

Як перекупники обманюють покупців вживаних автомобілів

Не секрет, що в Україні існує така категорія продавців машин, як перекупники. Саме вони, наприклад, у квітні-червні 2022 року ввезли в Україну велику кількість автомобілів на іноземній реєстрації, користуючись безкоштовним розмитненням. Почекавши деякий час, коли закінчиться безкоштовне розмитнення та збільшаться ціни, вони продають машини.

Звичайно, і у перекупників великий ризик нарватися на автомобіль зі скрученим пробігом або у якого приховані технічні проблеми. Але в їхньому арсеналі є й інші методи обману довірливих покупців.

Як перекупники обманюють покупців вживаних автомобілів

Найчастіше перекупники завищують рік випуску автомобіля. Так вони виставляють на продаж авто за привабливою ціною для заявленого року випуску. В результаті потенційні покупці виявляють інтерес і, зрештою, стають власниками машин, які насправді старіші, ніж вони думають. Ну а перекупники таким чином продають дорожче старіший автомобіль. Метод старий, багато хто про нього знає, але він досі "працює".

Крім того, перекупники часто зменшують кількість власників, які мали автомобіль. Зазвичай вони в документах пишуть, що був один власник. Тому перед покупкою автомобіля обов'язково переконайтеся, що вам показують справжній технічний паспорт, а не його дублікат.

Нагадаємо, раніше ми розповіли про те, як перед покупкою б/в автомобіля дізнатися його справжній пробіг.


Максимов Віталій, Тудей





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