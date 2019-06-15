На трассе в Полтавской области сгорел автобус "Горишни Плавни - Кобеляки"

Все 25 пассажиров успели покинуть салон и отойти на безопасное расстояние.

На трассе в Полтавской области сгорел автобус "Горишни Плавни - Кобеляки"
Фото: pl.npu.gov.ua

В среду, 12 июня, около 13:00 в селе Оленевка Полтавской области во время движения загорелся маршрутный автобус сообщением Горишни Плавни - Кобеляки.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

В автобусе ехали 25 пассажиров. Все они успели покинуть салон и отойти на безопасное расстояние. Пострадавших нет.

Автобус выгорел почти дотла. Предварительная версия - замыкание электропроводки.

Фото: pl.npu.gov.ua

"Уважаемые перевозчики, призываем всех тщательно проверять техническое состояние транспортных средств перед выездом. Особое внимание уделяйте транспорту, который задействован для пассажирских перевозок и перевозок организованных групп людей. В случае малейшего подозрения неисправности - не пускайте транспорт на маршрут до полного устранения недостатков. Вы должны гарантировать надлежащую безопасность пассажирам", - подчеркнули в полиции.

Напомним, ранее в Житомирской области сгорел автобус Setra, который двигался по маршруту "Сарны-Киев".


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