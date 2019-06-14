Владелец "АэроСвита" возобновляет иск против Украины более чем на $695 млн

Нидерландская компания Gilward Investments B. V., которая была крупнейшим акционером авиакомпании "АэроСвит", прекратившей свою деятельность в 2014 году, возобновляет иск против Украины на сумму более $695 млн.

Об этом сообщается в проспекте эмиссии еврооблигаций Украины, передает "Интерфакс-Украина".

Согласно проспекту, Gilward Investments B.V. инициировала инвестиционный спор против Украины в июле 2015 года в секретариате Международного центра по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС). В своем иске компания утверждала, что Украина нарушила определенные обязательства по двустороннему инвестиционному договору с Нидерландами от 14 июля 1994 года.

Слушания были назначены на февраль 2019 года, но поскольку истец не внес дополнительную предоплату, в деле было объявлено "технический дефолт ", а судебное разбирательство приостановлено до внесения платежа.

Как отмечается в проспекте, 3 июня 2019 заявитель проинформировал секретариат МЦУИС о том, что он сделал необходимый платеж. Украина ожидает восстановления рассмотрения в ближайшее время.

Напомним, 29 декабря 2012 года Хозсуд Киевской области начал банкротство "АэроСвита" на основании заявления самой компании, позже процедура банкротства была отменена по решению суда.

Постановлением Хозсуда Киевской области от 4 марта 2015 года было возбуждено производство о банкротстве "АэроСвита" в связи с неспособностью авиакомпании оплатить задолженность компании "Тенак" (Днепропетровск) на общую сумму 4,441 млн гривен.

В октябре 2014 года ЕСПЧ обязал Украину выплатить 0,02 млн евро экс-сотрудникам "АэроСвита" из-за судебного запрета на проведение забастовки. Также Прокуратура просит суд вернуть в госсобственность арендованный "АэроСвитом" земучасток 7,3 га на территории аэропорта "Борисполь".

В настоящее время авиарейсы компания не выполняет.