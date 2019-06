Омелян намекнул, что за постановление заморозки лицензии SkyUp может отвечать Коломойский

Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что пока он остается министром, украинская авиакомпания SkyUp будет летать и компании ничего не угрожает, и намекнул, что за заморозку лицензии может отвечать Коломойский. Об этом он написал у себя на фейсбуке.

"Все пассажиры могут быть уверены, что это стабильная авиакомпания, которая предоставляет качественные и дешевые услуги и никакие политические "решение" рейдеров не повлияют на ее работу и развитие", - подчеркнул министр.

Также, Омелян намекнул, что за заморозку лицензии SkyUp может отвечать олигарх Игорь Коломойский: «Владимир Зеленский, наберите известный номер и спросите: "wtf is going on?". И сразу можете спросить, когда в Днепр будет летать дешево. И больше никогда по этому номеру не звоните", - написал он.

В своем комментарии, министр раскритиковал работу СБУ и НАБУ претензией касательно того, как может истец, которая имеет более 30 административных правонарушений, значительная часть которых связана с алкоголем, получить такое решение суда и кто ей в этом помогал.

Он еще раз подчеркнул, что у районного суда нет никакой компетенции принимать подобные решения, это является прерогативой исключительно административного суда.

Напомним, 24 мая Барышевский суд Киева постановил приостановить лицензию авиакомпании SkyUp Airlines на перевозку пассажиров авиатранспортом.

Основанием для принятия определения о приостановке лицензии, по данным SkyUp Airlines, стал иск от человека, который никогда не покупал билеты в этой авиакомпании и не был ее клиентом. SkyUp утверждает, что решение суда не влияет на хозяйственную деятельность компании, а является следствием недобросовестной конкуренции.