Налаживание поставок топлива из ЕС может оказаться еще не концом проблемы - Сергей Куюн

При нынешней схеме поставок топлива в Украину оживление рынка произойдет до конца мая, для полного преодоления дефицита понадобится до двух месяцев, однако уже в скором времени может возникнуть новый "сюрприз", который отчасти вернет проблему назад. Об этом в комментарии ZN.UA по поводу ситуации на рынке топлива в Украине рассказал директор ООО "Консалтинговая группа А-95" Сергей Куюн.

Так, по словам эксперта, для полного преодоления дефицита горючего понадобится не менее двух месяцев. А оживление поставок можно ожидать уже к концу мая.

"Пока сложно спрогнозировать точно, сколько времени уйдет на решение всех логистических и ресурсных вопросов, но оживление поставок можно ожидать уже в конце мая. В целом построение новых транспортных коридоров может занять до двух месяцев", - отметил он.

Сергей Куюн подчеркнул, что достаточные объемы горючего в портах и на европейских НПЗ законтрактованы уже сегодня.

"Трейдеры законтрактовали достаточные объемы горючего в портах и на европейских НПЗ. Но отгрузки идут очень медленно из-за нехватки цистерн, локомотивов, а главное – отсутствия координированности между участниками этого движения. Есть вопросы и к взаимодействию железных дорог разных стран", - подчеркнул Куюн.

За это время, по его словам, должны быть решены вопросы европейской логистики, которые являются главным барьером на пути топлива в Украине.

Очень полезным, по его мнению, в этом плане был визит 9 мая в Варшаву украинской делегации, которая состояла из трейдеров, чиновников и менеджеров государственных компаний во главе с вице-премьером Свириденко. "Зеркальные" делегации были и со стороны европейцев – Польши , Германии, Румынии.

"Как рассказывают участники встреч, некоторые проблемы заключались в несогласованности даже внутри отдельных европейских структур, когда головной офис был не в курсе проблематики своих подразделений на местах. Выяснилось, что в одном из портов низкая скорость выхода поездов была обусловлена наличием только одного таможенника. Подробный "разбор полетов" позволил на месте диагностировать проблемы и наметить перспективу их решения. Отдельные проекты потребуют некоторое время и инвестиций", - рассказал Куюн.

Также важным результатом, по его словам, является погружение правительства в проблемы топливного рынка и лучшее понимание объективности текущих вызовов.

В то же время, он указал на обстоятельства, которые могут затормозить или даже частично вернуть проблему с дефицитом топлива уже вскоре.

"Не исключено появление новых сложностей, ведь испытания увеличенной поставкой должны пройти все элементы сложных логистических цепей, в том числе инфраструктура пограничных перевалочных станций с узкого европейского пути на широкий украинский", - обратил внимание эксперт.

Кроме того, он напомнил, что Европа стоит на пороге принятия решения относительно эмбарго на роSSийскую нефть.

"Концептуальная проблематика заключается в дефицитности рынка Европы, а также перспективы введения эмбарго на роSSийскую нефть и нефтепродукты. Очевидно, что это потребует расширения радиуса поиска ресурсов, включая такой отдаленный, но богатый ресурсами топлива регион как ARA (Нидерланды-Бельгия)", - отметил Куюн.

Напомним, введение поэтапного эмбарго на роSSийскую нефть является частью шестого пакета санкций против РФ . Несмотря на противостояние ряда стран из Восточной Европы, соглашение могут заключить на следующей неделе, в крайнем случае - до конца мая.