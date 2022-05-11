В Украине в ближайшее время автогаз может подорожать до 42-45 гривен за литр. Такой прогноз сделали эксперты Консалтинговой группы "А-95".

Дело в том, что, как сообщает enkorr, на этой неделе компания Укргаздобыча на торгах продала сжиженный газ (399 тонн) по цене 71-78 000 гривен за тонну. Это рекорд за всю историю рынка. Раньше еще так дорого сжиженный газ еще не продавали.

Исходя из этой цены эксперты и прогнозируют рекордное повышение топлива для автомобилей с ГБО на украинских АЗС. Судя по всему, это произойдет в ближайшее время.

По данным экспертов, такая высокая цена автогаза объясняется большими затратами в логистике до восточных областей, где Укргаздобыча практически единственный поставщик.

Нужно отметить, что 10 мая импортные оптовые партии топлива для автомобилей с ГБО на юге стоили 48 000 гривен за тонну, а на западе страны – 50-53 000 гривен за тонну.

Между тем, бензин на некоторых АЗС уже продают по 50-60 гривен за литр, превышая предельную допустимую торговую наценку, установленную Министерством экономики.

Ранее стало известно, что на украинских заправках резко увеличились продажи автогаза.