Украинские катера Island получили имена "Славянск" и "Старобельск"

Новые корабли ВМСУ доставят в Одессу в сентябре.

Украинские катера Island получили имена
Катера Island до перекраски в цвета украинского флота
Фото: Пресс-служба президента

Патрульные катера типа Island, подаренные Украине американцами, получили имена "Славянск" (P191) и "Старобельск" (P190).

Название "Славянск" было объявлено военными на прошлой неделе, а о "Старобельске" сообщило в субботу профильное издание "Украинский милитарный портал".

В начале июля экипажи начнут подготовку в США, которая будет продолжаться до конца августа. Потом катера законсервируют и доставят грузовым судном в Одессу в сентябре.

Напомним, американские патрульных катера Drummond и Cushing были переданы Украине в сентябре 2018 года. Физически они остались в США для переоснащения.


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