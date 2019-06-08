Украинские катера Island получили имена "Славянск" и "Старобельск"

Новые корабли ВМСУ доставят в Одессу в сентябре.

Патрульные катера типа Island, подаренные Украине американцами, получили имена "Славянск" (P191) и "Старобельск" (P190).

Название "Славянск" было объявлено военными на прошлой неделе, а о "Старобельске" сообщило в субботу профильное издание "Украинский милитарный портал".

В начале июля экипажи начнут подготовку в США , которая будет продолжаться до конца августа. Потом катера законсервируют и доставят грузовым судном в Одессу в сентябре.