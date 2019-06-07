Госавиаслужба приостановила право на полеты YanAir

Есть замечания к безопасности полетов.

Госавиаслужба приостановила право на полеты YanAir
Фото: airplane-pictures.net

Государственная авиационная служба выявила ряд замечаний (часть из которых критические) в организации деятельности авиакомпании YanAir, которые могут негативно повлиять на безопасность полетов.

Об этом говорится в сообщении Госавиаслужбы в Facebook.

По результатам комплексной инспекционной проверки авиакомпании YanAir постоянно действующая комиссия по вопросам сертификации эксплуатантов Госавиаслужбы приняла решение о приостановлении сертификата эксплуатанта авиакомпании YANAIR с 7 июня 2019 года.

Сообщается, что, согласно процедуре, сертификат эксплуатанта может быть восстановлен после устранения компанией недостатков и на основании выводов акта инспекционной проверки, который будет свидетельствовать о способности авиаперевозчика обеспечивать надлежащий уровень безопасности.

Напомним, в апреле Госавиаслужба разрешила YanAir летать в Швецию, Ирак и Германию.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Скоростной поезд "Львов - Киев" забросали камнями и разбили лобовое стеклоСкоростной поезд "Львов - Киев" забросали камнями и разбили лобовое стекло
Один из американских катеров Island для Украины назвали "Славянском"Один из американских катеров Island для Украины назвали "Славянском"
В Киеве обновили Детскую железную дорогуВ Киеве обновили Детскую железную дорогу
В Ивано-Франковске чиновник, лишенный водительских прав за пьяную езду, сменил фамилию и снова их получилВ Ивано-Франковске чиновник, лишенный водительских прав за пьяную езду, сменил фамилию и снова их получил
Полиция Венгрии арестовала украинца - капитана теплохода, сбившего катер на ДунаеПолиция Венгрии арестовала украинца - капитана теплохода, сбившего катер на Дунае
Блок рекламы


Похожие новости
SAS возобновит полеты в Украину спустя 8 лет перерываSAS возобновит полеты в Украину спустя 8 лет перерыва
"Дочка" Ryanair будет летать из Киева в Вену каждый день"Дочка" Ryanair будет летать из Киева в Вену каждый день
Пятничный рейс Ryanair "Киев-Варшава" будет летать дважды в суткиПятничный рейс Ryanair "Киев-Варшава" будет летать дважды в сутки
Боинги серии МАХ могут возобновить полеты в августе, - СМИБоинги серии МАХ могут возобновить полеты в августе, - СМИ
Лоукосты YanAir будут летать в Швецию, Ирак и Германию, а SkyUp - во ФранциюЛоукосты YanAir будут летать в Швецию, Ирак и Германию, а SkyUp - во Францию
Исландский лоукостер Wow Air внезапно обанкротился и отменил все полетыИсландский лоукостер Wow Air внезапно обанкротился и отменил все полеты
Ryanair будет летать в ОдессуRyanair будет летать в Одессу
Ryanair полетит в ХарьковRyanair полетит в Харьков
Аргентина запретила полеты самолетов Boeing 737 MAX на своей территорииАргентина запретила полеты самолетов Boeing 737 MAX на своей территории
Корпорация Boeing рекомендовала приостановить полеты всех самолетов 737 MAXКорпорация Boeing рекомендовала приостановить полеты всех самолетов 737 MAX
Последние новости
Подгружаем последние новости