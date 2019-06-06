Украинские пограничники отпустили роSSийский сухогруз, зашедший в украинские территориальные воды

Корабль отклонился от маршрута из-за штормовой погоды.

Грузовой корабль Melita, принадлежащий РоSSийской Федерации, в среду, 5 июня, попал в территориальные воды Украины в Черном море. Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил Украины.

Сухогруз Melita следовал под роSSийским флагом по маршруту порт Астрахань (РФ) - порт Констанца (Румыния). Судно было своевременно обнаружено на траверзе Тендровской косы - это остров у юго-западного побережья Черного моря.

РоSSийских моряков допросили украинские пограничники, узнав, что сухогруз отклонился от маршрута на расстояние до пяти миль (около 8 км) из-за штормовой погоды.

"Учитывая обстоятельства и в соответствии с положениями Международной конвенции о территориальном море, Конвенции ООН по морскому праву судно MELITA было без задержек направлено безопасным маршрутом в пункт назначения без каких-либо действий, направленных на силовой захват, досмотр или арест экипажа, в отличие от руководства РоSSийской Федерации, которая грубо нарушила целый ряд международных нормативных документов при силовом захвате 25 ноября 2018 катеров и судов Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в нейтральных водах у Керченского пролива", - подчеркнули в пресс-лужбе ВМС.

Напомним, Международный трибунал по морскому праву 25 мая вынес решение в пользу Украины по делу о захвате трех судов и 24 членов экипажа в ноябре 2018 года. РоSSия не участвовала в заседании трибунала, а позже заявила, что не намерена выполнять решение суда, пока дела украинских военнопленных моряков не рассмотрят московские суды.


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