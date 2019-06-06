BMW рассекретил купе и кабриолет M8.

Компания BMW представила свои самые крутые «эмки» - на базе купе и кабриолета недавно возрожденной восьмой серии. Правда, топовые они только по цене, ибо в техническом плане ничем не отличаются от седана BMW M5.

Мы ошибались, предполагая, что модель М8 по мощности станет превосходить «пятерку». В Мюнхене не стали разрабатывать для нее ни новый силовой агрегат, ни как-то модернизировать уже имеющийся. В результате под капотом двухдверок стоит V8 4.4 с двойным наддувом, выдающий 600 л.с. в стандартном исполнении и 625 сил в версии Competition. Крутящий момент составляет 750 Н*м.

«Ручки» на BMW M-серии нет уже давно, только 8-ступенчатый автомат. «Восьмерки» оснастили полный приводом xDrive с возможностью полного отключения тяги на переднюю ось. Вдобавок по умолчанию ставится активный задний М-дифференциал. Все агрегаты перенастроены по сравнению с седаном М5.

На разгон до сотни купе BMW M8 требуется 3,3 секунды, кабриолету – 3,4 секунды. Исполнение Competition уменьшает эти показатели на одну десятую. Максимальная скорость в «базе» ограничена на 250 км/ч, за доплату лимит подвинут на 305 км/ч.

Снаружи «эмки» выделяются бамперами с увеличенными воздухозаборниками, расширенными крыльями, небольшим спойлером на корме и колесами оригинального дизайна. Купе положена еще и карбоновая крыша. В салоне заменили только руль и джойстик управления коробкой передач, слегка перерисовали комбинацию приборов.

За замедление отвечают шестипоршневые тормоза на передней оси (сзади – однопоршневые). Водитель может по своему усмотрению отдельно менять настройки усилителя руля, подвески и чувствительность педали газа. А еще варьируется усилие на педали тормоза: такую опцию среди серийных машин, пожалуй, предлагает только BMW.

В продаже BMW M8 появятся осенью.

Машины выкатили сразу в четырех разных вариантах.