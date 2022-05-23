Ричард Гир продал раритетный кабриолет ради помощи Украине: сколько удалось выручить

Ричард Гир продал на аукционе раритетный автомобиль и передал вырученные деньги благотворительным фондам, которые помогают Украине. 72-летний американский актер получил за кабриолет Jaguar XK8 31,7 тыс. долларов (938 тыс. грн).

Фото: bringatrailer.com

Согласно информации на сайте аукциона, деньги пойдут фондам World Central Kitchen, который занимается доставкой еды в пострадавшие от войны города, и Open Arms Ukraine, который помогает осиротевшим и пострадавшим детям и молодым людям.

Фото: bringatrailer.com

Ричард Гир купил Jaguar XK8 в 1999 году. Салон авто отделан кашемировой кожей цвета антрацитовый жемчуг, оснащен 4,0-литровым двигателем V8 и пятиступенчатой автоматической коробкой передач. Оборудование включает в себя складной мягкий верх с электроприводом, регулируемые сиденья с подогревом, автоматический климат-контроль и стереосистему Pioneer с компакт-дисками, информирует Апостроф.

Фото: bringatrailer.com

Фото: bringatrailer.com

Пробег авто - 30 тысяч миль. "Полная сумма продажи, включая комиссию покупателя, будет поровну разделена между World Central Kitchen и Open Arms Ukraine, которые предоставляют ресурсы тем, кто пострадал от войны в Украине", - говорится в сообщении.

Фото: bringatrailer.com


Наталья Лавринец, Апостроф

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Плата за проезд: в Европе стали требовать деньги с украинских беженцевПлата за проезд: в Европе стали требовать деньги с украинских беженцев
125 грн за литр бензина: как спекулянты наживаются на автомобилистах в Украине125 грн за литр бензина: как спекулянты наживаются на автомобилистах в Украине
Стоимость проезда в Киеве - прогнозы по повышению тарифовСтоимость проезда в Киеве - прогнозы по повышению тарифов
В РФ будут выпускать автомобили образца 1988 годаВ РФ будут выпускать автомобили образца 1988 года
Немцы назвали автомобили, которые чаще всего ломаютсяНемцы назвали автомобили, которые чаще всего ломаются
Блок рекламы


Похожие новости
Цена бензина и ДТ в Украине "устаканилась": в каких сетях АЗС самое дорогое и дешевое топливоЦена бензина и ДТ в Украине "устаканилась": в каких сетях АЗС самое дорогое и дешевое топливо
20 грн за пакетик "дизеля": яркие фотожабы на дефицит топлива в Украине20 грн за пакетик "дизеля": яркие фотожабы на дефицит топлива в Украине
Топливо в Украине продолжает дорожать - автогаз обновил рекордТопливо в Украине продолжает дорожать - автогаз обновил рекорд
Цены на топливо в Украине рекордно выросли после отмены госрегулированияЦены на топливо в Украине рекордно выросли после отмены госрегулирования
Раритетный Mercedes-Benz ушел с молотка за 143 млн долларов: в чем его особенностьРаритетный Mercedes-Benz ушел с молотка за 143 млн долларов: в чем его особенность
Бесплатная растаможка автомобилей в Украине - три главных мифаБесплатная растаможка автомобилей в Украине - три главных мифа
После отмены госрегулирования в Украине подорожал бензинПосле отмены госрегулирования в Украине подорожал бензин
Уже с субботы: в киевских маршрутках начали взвинчивать цены, сколько придется выложитьУже с субботы: в киевских маршрутках начали взвинчивать цены, сколько придется выложить
Из-за войны с Россией объемы перевозок в Украине упали втрое - КубраковИз-за войны с Россией объемы перевозок в Украине упали втрое - Кубраков
Не по морю, то по железной дороге: немецкая Deutsche Bahn помогает Украине экспортировать зерноНе по морю, то по железной дороге: немецкая Deutsche Bahn помогает Украине экспортировать зерно
Последние новости
Подгружаем последние новости