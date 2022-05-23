Ричард Гир продал раритетный кабриолет ради помощи Украине: сколько удалось выручить

Ричард Гир продал на аукционе раритетный автомобиль и передал вырученные деньги благотворительным фондам, которые помогают Украине. 72-летний американский актер получил за кабриолет Jaguar XK8 31,7 тыс. долларов (938 тыс. грн).

Фото: bringatrailer.com

Согласно информации на сайте аукциона, деньги пойдут фондам World Central Kitchen, который занимается доставкой еды в пострадавшие от войны города, и Open Arms Ukraine, который помогает осиротевшим и пострадавшим детям и молодым людям.

Фото: bringatrailer.com

Ричард Гир купил Jaguar XK8 в 1999 году. Салон авто отделан кашемировой кожей цвета антрацитовый жемчуг, оснащен 4,0-литровым двигателем V8 и пятиступенчатой автоматической коробкой передач. Оборудование включает в себя складной мягкий верх с электроприводом, регулируемые сиденья с подогревом, автоматический климат-контроль и стереосистему Pioneer с компакт-дисками, информирует Апостроф .

Фото: bringatrailer.com

Фото: bringatrailer.com

Пробег авто - 30 тысяч миль. "Полная сумма продажи, включая комиссию покупателя, будет поровну разделена между World Central Kitchen и Open Arms Ukraine, которые предоставляют ресурсы тем, кто пострадал от войны в Украине", - говорится в сообщении.

Фото: bringatrailer.com