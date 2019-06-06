Mercedes-Benz показал «заряженный» универсал

«Заряженный» универсал Shooting Brake сконструирован на базе седана Mercedes-AMG CLA 35 и отличается, по сути, лишь более практичным кузовом с багажником объёмом 505 литров. Кстати, по сравнению с гражданскими версиями он не уменьшился, несмотря на то, что кузов усилен диагональными растяжками под капотом и алюминиевой панелью под двигателем. В подвеске — новые рычаги, пружины и амортизаторы (за доплату — адаптивные).

Двухлитровый турбомотор М260 развивает те же 306 лошадиных сил и работает в паре с семиступенчатым «роботом» AMG Speedshift DCT 7G с двумя сцеплениями и полноприводной трансмиссией с электромеханической муфтой подключения задней оси. Универсал также получил пять режимов настройки мехатроники: Slippery, Comfort, Sport, Sport+ и Individual, а также приложение AMG Track Pace.

Заодно установлены более мощные тормоза. Разгон до 100 км/ч занимает у Mercedes-AMG CLA 35 Shooting Brake те же 4,9 секунды, что и у седана, максимальная скорость тоже ограничена 250 км/ч. В продаже «тридцать пятый» универсал появится нынешней осенью, но это будет не предел его мощности: чуть позже ожидается появление и «сорок пятых» версий седана и универсала CLA, которые получат 422 лошадиных силы.



